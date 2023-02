The Last of Us tiene anticipado estreno de su episodio 5: ¿A qué hora y dónde ver en vivo?

The Last of Us estrenará su quinto capítulo antes de lo planeado, esto debido a que el domingo 12 de febrero, día donde se transmite habitualmente los nuevos episodios, se realizará la nueva edición del Super Bowl, uno de los eventos más importantes del deporte.

¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de The Last of Us?

El nuevo capítulo de la serie llegará a la plataforma de HBO Max dos días antes de su programación habitual, es decir, el próximo viernes 10 de febrero y en su horario habitual. Mientras que el domingo 12 de febrero se transmitirá en HBO.

Revisa el horario por país a continuación

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8.00 pm

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

Revisa el tráiler a continuación

¿Qué pasó en el último capítulo?

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI AÚN NO VES EL SEGUNDO CAPÍTULO DE LA SERIE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Mientras van caminando por Kansas, Missouri, Joel y Ellie se encuentran con una banda de cazadores, quienes interrumpen su camino. Cuando llegan al laboratorio médico, en donde se cree estarían buscando la cura al terrible mal que afecta a la humanidad, el dúo elimina a alguno de los soldados para llegar así a su objetivo.

Allí es cuando la audiencia conoce a la líder del grupo rebelde, Kathleen, quienes están en busca de un hombre llamado Henry.

Ella interroga a un ex médico de FEDRA sobre su paradero antes de matarlo y cuando ve los cuerpos de los soldados muertos asesinados por Joel, piensa que fue obra de Henry, ordenando a sus soldados que encuentren a sus aliados.

Cuando deciden descansar, Joel y Ellie despiertan con Henry y su hermano Sam apuntándolos con una pistola.