The Last of Us cambia de día para el estreno de su quinto capítulo: Esta es su hora de estreno

Un pequeño cambio en su programación sufrirá el quinto episodio de The Last of Us, eso debido a que el domingo 12 de febrero, día donde normalmente se transmiten los estrenos, se desarrollará la nueva edición de uno de los eventos más importantes del deporte: El Super Bowl.

Es por eso que la producción de HBO protagonizada por Pedro Pascal decidió adelantar el estreno del nuevo episodio en un par de días, para no coincidir con uno de los eventos televisados más vistos del año.

¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de The Last of Us?

El nuevo capítulo de la serie llegará a la plataforma de HBO Max el próximo viernes 10 de febrero en su horario habitual. Mientras que el domingo 12 de febrero se transmitirá en HBO.

Revisa el horario por país a continuación

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8.00 pm

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

¿Qué pasó en el último capítulo?

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI AÚN NO VES EL SEGUNDO CAPÍTULO DE LA SERIE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Mientras van caminando por Wyoming, Joel y Ellie se encuentran con una mujer llamada Kathleen, quien se busca a un hombre llamado Henry. Cuando deciden descansar, Joel y Ellie despiertan con Henry y su hermano Sam apuntándolos con una pistola.