The Last of Us revela el horario de estreno en Latinoamérica para su final de temporada

A tan solo pocos días para el final de la primera temporada de The Last of Us, la serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal tendrá una modificación en su horario de estreno debido al cambio de hora en Estados Unidos.

La serie, que se basa en el videojuego del mismo nombre, ya fue renovada para una segunda temporada debido al gran éxito que consiguió en su impactante debut, el cual rompió un récord en la cadena.

¿A qué hora se estrena el final de temporada de The Last of Us?

Debido al cambio de hora en Estados Unidos, el estreno en Latinoamérica a través de la plataforma de HBO y HBO Max también sufrirá una pequeña modificación.

Revisa el horario por país a continuación

México: 19:00 pm.

Guatemala: 19:00 pm.

Honduras: 19:00 pm.

El Salvador: 19.00 pm

Perú: 20:00 pm.

Colombia: 20:00 pm.

Panamá: 20:00 pm.

Ecuador: 20:00 pm.

Venezuela: 21:00 pm.

Bolivia: 21:00 pm.

República Dominicana: 21:00 pm.

Puerto Rico: 21:00 pm.

Paraguay: 22:00 pm.

Chile: 22:00 pm.

Argentina: 22:00 pm.

Uruguay: 22:00 pm.

¿Qué pasó en el último capítulo?

¡ATENCIÓN! SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI AÚN NO VES EL SEGUNDO CAPÍTULO DE LA SERIE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Mientras buscaba comida para Joel, quien continuaba recuperándose, Ellie se encuentra con David, el predicador y su compañero James. Intercambiando penicilina por comida. David le revela que el hombre que apuñaló a Joel es parte de su grupo, por lo que al día siguiente buscan venganza contra el personaje de Pedro Pascal.

Tras secuestrar a Ellie, el grupo quiere eliminarla, sin embargo, la joven logra vencerlos y mata a James. Mientras intenta escapar, se cruza con David, enfrentándose en una dura batalla en donde resultó victoriosa. Joel la encuentra en un complejo estado a las afueras del lugar.