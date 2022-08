The Idol estrena nuevo teaser: ¿Cuándo se estrena la nueva serie de HBO protagonizada por The Weeknd?

La nueva serie dramática de HBO "The Idol" protagonizada por The Weeknd y Lily-Rose Depp acaba de estrenar un electrizante nuevo teaser.

La producción es co-creada por el creador de Euphoria, Sam Levinson, Tesfaye y Reza Fahim. El programa retrata el fondo de la industria de la música en Los Angeles, California. En donde una cantante pop inicia un romance con el enigmático dueño de un popular club en la ciudad, que además es líder de un culto secreto.

“Cuando los polifacéticos Abel 'The Weeknd' Tesfaye, Reza Fahim y Sam Levinson nos trajeron The Idol, quedó claro que su versión subversiva y reveladora del culto a la industria de la música no se parecía a nada que HBO hubiera hecho antes”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Francesca Orsi, dijo sobre el pedido del programa a fines de 2021.

“Poco después, el brillante dúo de Joe Epstein y Amy Seimetz unieron fuerzas con el resto del equipo, y este sueño se hizo realidad”.

Hace algunas semanas también se anunció que la estrella de Black Pink, Jennie, también será parte de la nueva producción.

El nuevo teaser muestra imágenes de Tesfaye y Depp y tomas de gran parte del elenco de apoyo, incluidos Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney. , Jane Adams, Dan Levy, Jennie Ruby Jane, Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef, Da'Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey y Hank Azaria.

¿Cuándo se estrena The Idol en HBO ?

La nueva serie de HBO aún no tiene fecha de estreno. Revisa el teaser a continuación.