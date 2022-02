La serie de The CW contará con el regreso de un importante personaje.

The Flash | ¿Qué icónico personaje volverá a la octava temporada de la serie?

The Flash, la serie sobre el hombre más rápido en el mundo protagonizada por el actor Grant Gustin, tendrá el retorno de un miembro original del elenco que apareció en la primera temporada.

Esta nueva temporada tendrá al grupo de superhéroes enfrentándose a una poderosa amenaza alienígena que llega a la Tierra en circunstancias misteriosas que los llevará al límite en una batalla desesperada para salvar el mundo.

Pero con el tiempo agotándose y el destino de la humanidad en juego, Flash y sus compañeros también necesitarán contar con la ayuda de algunos viejos amigos si las fuerzas del bien quieren prevalecer.

¿Cuál es el icónico personaje que regresará a temporada 8 de The Flash?

Se trata del actor Rick Cosnett, quien dio vida al detective del CCPD Eddie Thawne en la temporada 1 y que fue asesinado en el final del primer año. De acuerdo a lo que informa Deadline, el intérprete regresaría para al menos 3 episodios de flashback y será reintroducido de una manera poco convencional.

Esta no sería la primera vez que Cosnett volvería al personaje. Ya lo hizo dos veces antes en el capítulo "Flash Back" de la temporada 2 y en el episodio "Into the Speed Force" de la temporada 3.