"The Falcon and The Winter Soldier": Figura de Hasbro adelanta el look del nuevo Capitán América

Con "WandaVision" ya en la mira de los fanáticos, no son poco los ansiosos que quieren más series de Marvel en este instante. Una de las más esperadas sin duda es "The Falcon and The Winter Soldier", en la que simbólicamente se continuará el legado que deja abierto el Capitán América al final de "Avengers: Endgame".

La trama seguirá a Sam Wilson y Bucky Barnes, los dos amigos de Steve Rogers, en misiones que los llevarán hacia nuevas aventuras enfrentándose al Gobierno de Estados Unidos, que actualmente está buscando al reemplazo del Capi.

Sin embargo, contrario a lo que determinó el mismo Rogers, John Walker, también conocido como U.S. Agent, será el elegido por las autoridades para portar el traje y el escudo del superhéroe. Algo con lo que Wilson no estará muy de acuerdo, siendo él el verdadero portador del manto.

La gran interrogante de los fanáticos es ¿cómo lucirá The Falcon como el nuevo Capitán America? Una evolución de su traje ya se había podido apreciar en el trailer de la serie, y ahora ya tenemos un noción más clara del look final, gracias a la filtración del diseño de una figura de acción de la marca Hasbro, inspirada por el personaje interpretado por Anthony Mackie.

El look de Sam Wilson como el Capitán América para "The Falcon and The Winter Soldier", según la figura de Hasbro.(1)

El look de Sam Wilson como el Capitán América para "The Falcon and The Winter Soldier", según la figura de Hasbro.(2)

El look de Sam Wilson como el Capitán América en los cómics de Marvel, una predicción para "The Falcon and The Winter Soldier".

En el paquete se puede apreciar una vestimenta muy similar a la que The Falcon tiene en los cómics cuando toma la responsabilidad de ser el Capitán América, no sólo en la figura donde los colores son los saturados rojo, azul y blanco de la bandera norteamericano; sino que también en una imagen de la caja con Mackie investido en su flamante nuevo traje.

La decisión estética en la figura no se remite sólo a la vestimenta que cubre el cuerpo del personaje, sino que además evidencia un cambio en los colores de sus alas, también con los colores distintivos y que combinan con el preciado escudo.

"The Falcon and The Winter Soldier" tiene proyectado su debut para marzo próximo, muy probablemente una vez que concluya el ciclo de nueve capítulos de "WandaVision".