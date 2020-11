Un ratón se irrumpe en una escena de "The Crown" ¿Casual o intencional?

Si lo viste en el primer visionado o te lo comentaron y volviste a revisar para chquear que estuviese ahí, ya no es el debate. La gran interrogante que existe ahora entre los fanáticos de "The Crown" es si el ratón o rata debía estar en el set o definitivamente se coló en la escena que calificó para el corte final.

Hay quienes incluso se han preguntado si confundió el set con el de "La Cenicienta", pero eso ya escapa de toda lógica. Lo cierto es que el roedor se cruza por la parte inferior de la pantalla en los primeros minutos del tercer capítulo de la temporada que debutó este domingo en la plataforma de streaming.

Una secuencia de imágenes muestra a la Reina Isabel (Olivia Colman), la Reina Madre (Marion Bailey) y a la Princesa Margaret (Helena Boham Carter), preparándose para examinar los resultados del viaje familiar en el que terminaron conociendo a Diana Spencer (Emma Corrin).

Entocnes, en una de las tomas se ve cómo el ratón cruza sobre una alfombra en una de las ostentosas habitaciones del Palacio de Buckingham, para meterse bajo un mueble, cerca de la Reina Madre, sin que nadie aparentemente nadie se de cuenta.

Los fanáticos inmediatamente evidenciaron el suceso que, una vez que lo ves, es imposible de ignorar:

I JUST NOTICED A RAT ON THE SET OF THE CROWN AND I DONT THINK ITS INTENTIONAL pic.twitter.com/F6haTLmRKQ