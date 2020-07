The Crown: Netflix confirma sexta temporada y final para la serie sobre la realeza británica

"The Crown" se acaba de beneficiar de un positivo arrepentimiento de parte de Netflix, servicio que ha decidido darle una temporada más de vida a la serie sobre la reina Elizabeth II.

La plataforma confirmó este jueves que la producción no concluirá con su quinta temporada, sino que con la sexta tanda de episodios que fue confirmada durante esta jornada, lo que permitirá que la longevidad de la historia se extienda al menos hasta 2022.

Las "noticias desde Palacio" fueron entregadas a través de la cuenta británica oficial de Netflix en Twitter.

