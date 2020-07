The Crown: Confirman actriz que interpretará a la princesa Margaret en la quinta temporada

"The Crown", la serie que retrata la vida de la Reina Elizabeth II, se encamina hacia el final de su recorrido y mientras estamos a la espera de la llegada de la cuarta temporada, ya hay casting para el quinto ciclo.

Y las novedades llegaron este jueves en torno a la figura de la hermana de la regente, la Princesa Margaret, quien según se anunció a través de las redes sociales oficiales será interpretada por Lesley Manville de cara al final de la serie.

La actriz es reconocida por aparecer en películas como "Maléfica" y su secuela, además de "Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson. Manville llegará para tomar el lugar de Helena Bonham Carter, la responsable de interpretar a Margaret en la tercera y cuarta.

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t