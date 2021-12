Disney+ lanza nuevo video de The Book of Boba Fett donde anticipa el regreso de la leyenda

Este miércoles, Disney Plus dio a conocer un nuevo largometraje de The Book of Boba Fett (El libro de Boba Fett), días antes del estreno oficial de la serie en la plataforma de streaming.

Este video muestra a los actores Temuera Morrison y Ming-Na Wen, quienes dan vida a Boba Fett y Fennec Shand respectivamente junto a los cineastas Dave Filoni, Jon Favreau and Robert Rodriguez, hablando sobre el viaje de Boba a lo largo de las películas y las series de la saga de Star Wars, pero también el regreso de la leyenda.

“Boba Fett era un tipo de personaje de 'hombre sin nombre', un pistolero solitario, cuando yo era un niño”, explica Filoni. “No conocías su rostro. No sabías quién era".

Morrison manifiesta que la nueva serie profundizará tanto "dónde ha estado y cómo está cambiando".

Por su parte, Wen agrega "hay una crudeza en todo. Eso es lo que me encanta de él. Creo que eso es lo que le da su autenticidad".

¿De qué se trata de Book of Boba Fett?

Esta producción seguirá la historia del legendario personaje junto a Fennec Shand quienes navegan por el inframundo de la galaxia, hasta llegar a las arenas de Tatooine donde buscan reclamar el territorio que una vez gobernó Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

¿Cuándo se estrena?

Los fanáticos del mundo de Star Wars no tendrán que esperar mucho tiempo más porque The Book of Boba Fett llegará el próximo miércoles 29 de diciembre a la plataforma de Disney Plus.

Sin más preámbulos, revisa el nuevo video: