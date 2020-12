Peter Jackson presenta un adelanto de su documental sobre The Beatles

El director Peter Jackson liberó este lunes un adelanto de lo que será el documental sobre The Beatles en el que ya lleva trabajando más de un año, durante el que ha revisado más de 56 horas de grabaciones inéditas sobre la icónica banda de rock.

"The Beatles: Get Back" fue otra más de las producciones que vio postergado su estreno debido al coronavirus, pero ahora ya se encuentra encaminado a un estreno que debería ser en cines durante 2021.

La película mostrará el tras bambalinas, la camaradería y el humor de Paul, John, Ringo y George durante la creación del reconocido disco "Let It Be".

Además, repasará de manera íntegra el último concierto en vivo como grupo: la icónica actuación de 42 minutos en la azotea en Savile Row de Londres, que hasta el día de hoy sigue siendo apreciada como hito histórico.

Ese concierto improvisado que dieron los Beatles registró el 30 de enero de 1969, siendo la primera actuación en directo de la banda después de dos años y la última como grupo.

Jackson advirtió que este no es un trailer de la película que están haciendo, sino más bien un montaje de segmentos de esas 56 horas que han examinado para crear la propuesta. El trailer llegará el próximo año, también dijo.

En tanto, lo que buscaba con liberar este material es sacarle una sonrisa a los fanáticos de The Beatles y así aliviar un poco los difíciles tiempos que se viven en el mundo.

"The Beatles: Get Back" aún no cuenta con una fecha de estreno fijada.