"¡Eso es absolutamente una m**rda!": Terry Gilliam se lanza contra Marvel

El listado de connotados cineastas que critican las películas de Marvel acaba sumar un nuevo integrante. Se trata de nada más ni nada menos que Terry Gilliam. El responsable de filmes como "12 Monos" y "Brazil" cuestionó, en conversación con Indie Wire, a los responsables de la popular franquicia indicando que "si eres así de poderoso, deberías lidiar un poco más con la realidad".

Gilliam también planteó que "lo que no me gusta es que todos tenemos que ser superhéroes para hacer que algo valga la pena. Eso es lo que me vuelve loco. Eso es lo que estas películas le están diciendo a la gente joven".

"Para mí eso no es enfrentar la realidad de, tú sabes, la 'condición humana'. Uno sabe cómo es ser un humano normal en situaciones difíciles y cómo resolverlas sobreviviendo", continuó.

Aunque, "no puedo culparlos por el puro espectáculo, excepto porque es repetitivo. Pero siempre tendrás que hacer volar otra la ciudad".

La crítica del realizador luego se focalizó en la película que en 2018 presentó Ryan Coogler de la mano de Marvel. Gilliam aseguró que "odié Black Panther. Me vuelve loco. Le da a los niños de color la idea de que esto es algo en lo que se puede creer. Mentira. ¡Eso es absolutamente una m**rda!".

El fuego no terminó ahí: "creo que la gente que la hizo nunca ha estado en Africa. Fueron y pusieron un patrón africano estilizado en sus telas y otras cosas. Simplemente odié esa película, en parte también porque los medios cayeron en la importancia de la m**rda".

Terry Gilliam se ha ganado el reconocimiento del mundo con otras películas como "Fear and Loathing in Las Vegas", "The Fisher King" y "The Adventures of Baron Munchausen".