Muere Tawny Kitaen, icono de los videos musicales de rock de los 80 a los 59 años

Tawny Kitaen, la popular actriz de "Despedida de Soltero" e ícono de los videos musicales de la década de 1980 principalmente de la banda Whitesnake, murió a la edad de 59 años.

Kitaen murió en su casa de Newport Beach, California, el viernes por la mañana, según un comunicado de prensa de la Oficina del Forense del Condado de Orange. Su causa de muerte aún no ha sido revelada.

"Estamos desconsolados y tristes de anunciar la muerte de nuestra madre", escribieron sus hijas Wynter y Raine en un comunicado publicado en el Instagram de la actriz. "Solo queremos agradecerles a todos ustedes, sus fans y sus amigos, por siempre mostrarle tanto apoyo y amor. Le dieron la vida todos los días. La extrañamos y la amamos y sabemos que su legado vivirá para siempre".

La modelo y actriz Carrie Stevens también confirmó la noticia en Twitter. "Es verdad. No culpo a la gente por no querer creerlo ... pero es un hecho", escribió en Twitter. "Dejemos que su familia dé la declaración oficial. Se merecen ese respeto. RIP a una leyenda".

Kitaen apareció en videos de la banda de hard rock Whitesnake, incluyendo lo exitosos "Is This Love" y "Here I Go Again". La actriz también estuvo casada con el vocalista de la banda, David Coverdale, de 1989 a 1991.