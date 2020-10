Ricky Martin cuenta detalles de su primer encuentro sexual: "Fue una cosa muy fuerte"

“Súbete a mi moto” cuenta la historia de Menudo, boy band latina que logró convertirse en todo un fenómeno de la música allá por 1977. La serie, a cargo de Amazon Prime Video y que se estrenó el viernes 9 de octubre, arrasó en redes sociales y se transformó en lo más comentado de las últimas horas.

Sin embargo, de momento la atención está concentrada en Ricky Martin, quien saltó a la fama al ser parte de la agrupación infantil.

El cantante puertorriqueño sorprendió a todos durante una entrevista promocional de la producción al realizar una íntima confesión sobre sus años de juventud.

En conversación con la revista británica Mail on Sunday, el intérprete de “María” recordó su primera experiencia sexual cuando tenía apenas 15 años de edad.

“Estaba en la Argentina, con una chica muy sexy, fue una cosa muy fuerte", expresó sin tapujos.

Y como si ello fuera poco, detalló que a su parecer aquel encuentro no fue “la gran cosa”. “Para ser sincero, debutar de tan pequeño no fue gran cosa. Me dije ‘¿Esto es? Con los años tuve que buscarle el gustito”, reconoció.