Stranger Things 4 Volumen 1 ya está aquí y con una bomba de proporciones que da más sentido aún a toda la serie de Netflix. Planteada como una película de terror, a lo largo de sus 7 episodios, los Hermanos Duffer no sólo contaron una nueva aventura sobre Once y sus amigos, sino que explicaron mucho más sobre la mitología de la serie. Por eso en Redgol tenemos ¡el Final explicado!

Cuando los fans se reencuentren con la serie, habrán pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción.

Mientras siguen lidiando con las consecuencias, los amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas.

En este momento tan vulnerable surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Stranger Things 4 Volumen 1 y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer AQUÍ este artículo---

Stranger Things 4 | ¿Qué pasa en el final del Volumen 1?

En el capítulo 7 del volumen 1 de la cuarta temporada, Stranger Things prácticamente ilustró el origen de toda la mitología de la popular serie de Netflix, revelando quien es el villano clave tras la historia que partió en 2015.

Primero, Murray y Joyce logran infiltrarse en la prisión soviética, buscando rescatar a Hopper, pero este aún tenía que enfrentar al Demogorgon que los rusos tenían encerrado en uno de los calabozos, utilizando el "combustible" y el fuego que consiguió en el capítulo anterior. Aunque también con la ayuda de sus aliados, que prácticamente tomaron el control de los responsables del centro de detención.

El grupo de Nancy, Steven, Robin y Eddie una vez que atravesaron al Otro Mundo, se encaminaron hacia la casa alternativa de los Wheeler para conseguir las armas que Nancy ocultó en su pieza, tras los eventos anteriores en la historia.

En la casa, Nancy descubre que el tiempo en el Otro Mundo no va a la par con el mundo real y que en realidad están en el pasado, el día en que Will desapareció, el 6 de noviembre de 1983.

Aún así logran contactar a Dustin, quien reflexionando sobre la grieta en el Lago de los Enamorados dedujo que las víctimas de Vecna en realidad son su forma de establecer conexiones psíquicas a través del espacio y el tiempo de ambos mundos, por lo mismo dejan una brecha hacia el Otro Lado en cada una de las escenas del crimen. Por esa razón, Henderson manda al resto hasta el parque de trailers alternativo, donde Vecna mató a Chrissy, para cruzar de vuelta.

Si bien Eddie y Robin alcanzan a cruzar, justo cuando Nancy lo va a hacer, ella entra en un trance tal como el de las víctimas antes de ser asesinadas, lo que la conduce a enfrentarse al hogar de Vecna, donde este le comienza a revelar su historia.

Por otro lado, después de que la mayor parte de los episodios se la pasó sin sus poderes, cuando se ve enfrentada a los registros de la masacre que se provocó años atrás en el laboratorio de Hawkins, Once finalmente recupera sus habilidades y se prepara para enfrentar a Vecna y contener las brechas del Otro Lado para salvar el pueblo. Eso, no sin antes descubrir que la masacre fue calculada por Papá pero en su contra, porque le temía a sus poderes y sabía que no podía controlarla.

Papá quería que Dos y el resto matara a Once, pero su plan salió completamente al revés como se vio al principio de la temporada. Aunque Once no fue la responsable directa de las muertes del resto de los niños, sino que fue Uno, el primer niño experimental, quien resultó ser el enfermero que ayudó a Once y que desató su venganza contra todo el personal y los sujetos de prueba del laboratorio, después de que la protagonista confiando en él le quitó un dispositivo que tenía incrustado en su piel y que inhibía sus poderes.

Entonces, Uno revela ser nada menos que el hijo de Victor Creel, el hombre que estaba en el psiquiátrico condenado por la muerte de su esposa e hijos. Uno desarrolló sus poderes a temprana edad, luego de obsesionarse con las arañas, a las que describe como "criaturas solitarias profundamente malentendidas", que son "los dioses de nuestro mundo, inmovilizan y devoran a los débiles, estableciendo un equilibrio en un ecosistema inestable".

"Los humanos son un tipo único de plaga que se multiplica y envenena nuestro mundo, todo mientras imponen su propia estructura. Una estructura profundamente antinatural", añade Uno en su relato, evidenciando su intención de liberarse del control que la sociedad buscaba imponerle con "reglas inventadas".

Plegándose con los arácnidos y descubriendo los alcances de sus poderes, Uno comienza a asesinar animales alrededor de su casa y a alimentar su odio por los humanos, entre ellos su propia madre, a quien termina matando porque ella sabía de su trastorno, no lo entendía y por lo mismo le temía.

Uno mató a su madre y a su hermana. Pero en el esfuerzo quedó exhausto, casi como si también estuviese muerto. Victor Creel fue inculpado por los crímenes, mientras que Uno fue a dar al laboratorio de Martin Brenner, Papá.

Brenner quiso "recrear" a Uno para controlar su poder y cuando se dio cuenta de que con este primer sujeto experimental el asunto se le iba a ir de las manos, le implantó el dispositivo para inhibir los poderes. Así, mientras Brenner seguía replicando niños con poderes, entre ellos Once, Uno se mantenía prisionero como enfermero en el laboratorio de Hawkins, acumulando rabia de paso.

Cuando Uno invita a Once a sumarse a su cruzada por eliminar a los mortales sin poderes, esta se rehúsa e inician una pelea en la que al parecer ella iba a resultar vencida. Pero utilizando el poder de sus recuerdos, Once logra revertir la situación.

Stranger Things 4 Volumen 1 | ¿Qué significa el final? ¿Quién es Vecna?

En los recuerdos que la hacen detonar nuevamente sus poderes, Once recupera el control, pone contra el muro a Uno con todas su fuerzas. La energía invertida en la tarea es tal que abre la primera brecha hacia el Otro Lado y envía a su contrincante hacia esa dimensión.

La brecha se cierra y es el quiebre entre mundos que se ve al principio de la serie, en el laboratorio.

Volando a través del Otro Lado, Uno se ve impactado por rayos que lo van quemando y lo dejan en el estado inicial de lo que desde el principio de Stranger Things 4 Volumen 1 los protagonistas bautizan como Vecna. Uno es Vecna, el responsable de toda las desgracias que han ocurrido en Hawkins, el portador del poder original que se dejó seducir por el Mal y el "general de cinco estrellas" que envió al Demogorgon y al Dehuellamentes en las temporadas previas.

Básicamente, Once creó a Vecna y este detonó una nueva venganza que es la que se ha conocido a través de toda la existencia de Stranger Things.

Por otro lado, según han informado previamente los creadores, la actual temporada está pensada con una estructura narrativa de tres actos, Presentación - Desarrollo -Final, por lo que en el final del Volumen 1 estamos de cara a enfrentar el desenlace de este arco.

"El episodio 7 es tan grande como cualquier final de temporada que hayamos tenido, por lo que tenía sentido para todos los involucrados dividir la temporada allí. El episodio 7 realmente sirve como el final del segundo acto, y sentimos que nuestro acto final tenía suficiente carne en el hueso para formar el Volumen 2", indicaron los Hermanos Duffer a Variety.

Además, adelantaron que "siempre supimos que la Temporada 4 iba a ser la penúltima temporada y que su final encajaría directamente con la Temporada 5. Durante la pausa de seis meses por la pandemia, delineamos la Temporada 5 y se la presentamos a Netflix".

"Todos allí también habían estado presentes cuando lanzamos el programa por primera vez en 2015. Si bien éramos extraños entonces, ahora éramos amigos y hubo muchas lágrimas cuando terminó".

"Simplemente ha sido un viaje extraordinario para todos nosotros, y aunque es difícil creer que nos estamos acercando al final, nos sentimos increíblemente afortunados de tener socios tan increíbles", remataron.