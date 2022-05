Los episodios de Stranger Things 4 Volumen 1 ya debutaron en Netflix y presentaron a uno de los mejores villanos que ha tenido la serie desde sus inicios: Vecna. Y es que en materia de antagonismo, su potencial no radica en la ferocidad, la violencia o su tamaño, sino que en sus motivaciones y el horror que irradia. Pero, ¿quién es Vecna? y ¿cuál es la verdadera identidad del villano de la serie de Netflix? Aquí te lo contamos...

Seis meses han pasado desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción, cuando parte el Volumen 1.

Mientras siguen lidiando con las consecuencias, ahora el grupo de amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas.

En este momento tan vulnerable surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Stranger Things 4 Volumen 1 y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer AQUÍ este artículo---

Stranger Things 4 | ¿Cuál es la verdadera identidad del villano de la serie de Netflix?

Después de que la mayor parte de los episodios se la pasó sin sus poderes, cuando se ve enfrentada a los registros de la masacre que se provocó años atrás en el laboratorio de Hawkins, Once finalmente recupera sus habilidades y se prepara para enfrentar a Vecna y contener las brechas del Otro Lado para salvar el pueblo.

Pero tal acontecimiento no viene de forma gratuita. Antes, Once descubre que la masacre fue calculada por Papá pero en su contra, porque le temía a sus poderes y sabía que no podía controlarla. Papá quería que Dos y el resto de los niños experimentales matara a Once, pero su plan salió completamente al revés de como se vio al principio de la temporada.

Aunque Once no fue la responsable directa de las muertes del resto de los menores, sino que fue Uno, el primer niño experimental, quien resultó ser el enfermero que ayudó a Once y que desató su venganza contra todo el personal y los sujetos de prueba del laboratorio, después de que la protagonista confiando en él le quitó un dispositivo que tenía incrustado en su piel y que inhibía sus poderes.

Entonces, Uno revela ser nada menos que el hijo de Victor Creel, el hombre que estaba en el psiquiátrico condenado por la muerte de su esposa e hijos. Uno desarrolló sus poderes a temprana edad, luego de obsesionarse con las arañas, que son la representación simbólica del mal a través de todo el Volumen 1.

Uno luego revela sus motivaciones: "los humanos son un tipo único de plaga que se multiplica y envenena nuestro mundo, todo mientras imponen su propia estructura. Una estructura profundamente antinatural".

Así evidencia su intención de liberarse del control que la sociedad buscaba imponerle con "reglas inventadas".

Plegándose con los arácnidos y descubriendo los alcances de sus poderes, Uno comienza a asesinar animales alrededor de su casa en los años 50 y a alimentar aún más su odio por los humanos, entre ellos su propia madre, a quien termina matando porque ella sabía de su trastorno, no lo entendía y por lo mismo le temía.

Uno mató a su madre y a su hermana. Pero en el esfuerzo quedó exhausto, casi como si también estuviese muerto. Victor Creel fue inculpado por los crímenes, mientras que Uno fue a dar al laboratorio de Martin Brenner, Papá.

Brenner quiso "recrear" a Uno para controlar su poder y cuando se dio cuenta de que con el primer sujeto experimental el asunto se le iba a ir de las manos, le implantó el dispositivo para inhibir los poderes. Así, mientras Brenner seguía replicando niños con poderes, entre ellos Once, Uno se mantenía prisionero como enfermero en el laboratorio de Hawkins, acumulando rabia de paso.

Cuando Uno invita a Once a sumarse a su cruzada por eliminar a los mortales sin poderes, esta se rehúsa e inician una pelea en la que al parecer ella iba a resultar vencida. Pero utilizando el poder de sus recuerdos, Once logra revertir la situación.

Stranger Things 4 Volumen 1 | ¿Quién es Vecna?

En los recuerdos que la hacen detonar nuevamente sus poderes, Once recupera el control, pone contra el muro a Uno con todas su fuerzas. La energía invertida en la tarea es tal que abre la primera brecha hacia el Otro Lado y envía a su contrincante hacia esa dimensión.

La brecha se cierra y es el quiebre entre mundos que se ve al principio de la serie, en el laboratorio.

Volando a través del Otro Lado, Uno se ve impactado por rayos que lo van quemando y lo dejan en el estado inicial de lo que desde el principio de Stranger Things 4 Volumen 1 los protagonistas bautizan como Vecna.

Uno es Vecna, el responsable de toda las desgracias que han ocurrido en Hawkins, el portador del poder original que se dejó seducir por el Mal y el "general de cinco estrellas" que envió al Demogorgon y al Deshuellamentes en las temporadas previas.

Básicamente, Once creó a Vecna y este detonó una nueva venganza que es lo que sustenta toda la existencia de Stranger Things.