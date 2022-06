Stranger Things 4 | ¿Por qué el Upside Down está detenido en el año 1983?

La nueva temporada de Stranger Things arribó recientemente en la plataforma de Netflix en donde la producción creada por Matt y Ross Duffer entregó nuevos detalles sobre uno de los misterios más grandes de su historia.

Este nuevo ciclo continúa con los eventos de la tercera temporada, en donde los personajes principales intentan avanzar en sus vidas tras lo ocurrido en el mall Starcourt, lugar en el cual se enfrentaron nuevamente a los peligros sobrenaturales que rodean Hawkins, y donde aparentemente Hopper perdió la vida.

Los Byers junto a Eleven se mudaron a California tras la muerte del policía, sin embargo, poco a poco se dan cuenta de que a pesar de que se alejaron físicamente de Hawkins, no es posible mantenerse alejados de todo lo que los une a la pequeña ciudad.

La temporada además responde una serie de interrogantes que se crearon alrededor a la historia y originó una nueva relacionada al Upside Down, que será respondida más pronto de lo que los fans imaginan.

Como ya se sabe, el Upside Down es una dimensión alternativa que existe en paralelo al mundo normal que habitan los humanos. Es una réplica casi exacta, con la gran diferencia que todos los organismos que habitan allí están unidos bajo una hive mind (mentalidad colmena) en donde están todos controlados por The Mind Flayer, un poderoso ente maligno.

En los nuevos capítulos se descubre que este mundo paralelo está congelado en una fecha particular: el 6 de noviembre del año 1993, el día que Will Byer desapareció.

¿Por qué el Upside Down está congelado en el año 1993?





El final de Stranger Things Season 4 Vol. 1 impactó a los seguidores luego de que Nancy, Robin, Eddie y Steve ingresaron al Upside Down. Para armarse y enfrentarse a los peligros que habitan en la realidad alternativa, el grupo se dirige a la casa de los Wheeler para buscar armas, pero Nancy descubre algo que cambiará el futuro de la trama.

Mientras recorrían su hogar en busca de las armas, la joven se da cuenta que en lugar hay distintos objetos que ella tiró durante los últimos años y por lo cual no deberían estar allí.

Curiosa frente a lo que eso significaba, la hermana de Mike fue a revisar su diario de vida en donde descubre que la última entrada ingresada fue el el 6 de noviembre de 1983, el día en que Will desapareció en la primera temporada.

Nancy se da cuenta de que la razón por la que las armas no están allí, es porque aún no existían en su hogar en ese momento, revelando que el Upside Down quedó estancado.