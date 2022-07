Stranger Things es sin dudas una de las series originales más exitosas de Netflix. De hecho, su cuarta temporada ya alcanzó el record de ser el programa número uno de habla inglesa en el servicio de streaming.

Por lo mismo, cada vez que surgen nuevos detalles de su quinta y última temporada, los fanáticos llenan las redes sociales con posibles teorías sobre lo que ocurrirá con el futuro de los personajes.

Tal ha sido el éxito de la producción que no es extraño escuchar que continuará incluso después de la quinta entrega. Los creadores de la serie Matt y Ross Duffer se encuentran desarrollando una serie derivada, sin embargo, aseguraron que no estará centrada en personajes como Eleven o Steve.

“No sigue… He leído estos rumores de que habrá un spin-off de Eleven, que habrá un spin-off de Steve y Dustin o que será otro número”, manifestaron recientemente los Duffer en el podcast “Happy Sad Confused”. “Eso no nos interesa porque hemos hecho todo eso. Hemos pasado no sé cuántas horas explorando todo eso. Así que es muy diferente”.

¿De qué se trata el spin-off de Stranger Things y quiénes protagonizan?

Por ahora no se conocen mayores detalles de la trama ni de quienes serán los protagonistas, sin embargo, se sabe que será 100% diferente a la serie original. Lo único cercano cercano que tendrá es que contará con la misma sensibilidad narrativa.

“Ojalá encontremos a la persona adecuada a la que pasarle la batuta mientras hacemos cosas nuevas”, dijeron los Duffer Brothers, y agregaron que están “realmente entusiasmados” con su idea derivada. El dúo dijo que ni siquiera Netflix sabe lo que están planeando para el spin-off.