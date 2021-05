Stranger Things | ¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de la serie de Netflix?

Un año después de su primer teaser, los fanáticos de la popular serie de Netflix, Stranger Things, pudieron acercarse un poco más a lo que será la cuarta temporada del show. En febrero de 2020 se estrenó "Desde Rusia con amor…", la primera aproximación a esta nueva entrega de la serie, en donde se muestra Jim Hopper, interpretado por David Harbour, trabajando en Rusia bajo mando militar.

Y hoy el canal oficial de Netflix en YouTube publicó un nuevo adelanto. Titulado "¿Eleven? ¿Estás escuchando?", el video de 1.22 minutos muestra el pasado de Eleven, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown, en el centro que experimentó durante años con ella y otros niños.

Los fans ya han calificado este adelanto como uno de los más terroríficos, puesto que muestra la sala en que experimentan con menores vestidos en bata, mientras juegan. Cabe destacar que Finn Wolfhard, el actor que interpreta a Mike, ya había adelantado que la temporada 4 sería la más espeluznante de todas.

Hacia el final del video se aprecia la figura de un hombre. Se trata del científico autor de los experimentos, a quien todos los niños llaman "padre". El sujeto anuncia los pequeños que tiene "algo muy especial preparado", mientras la cámara enfoca la puerta número 11. En ese momento se pronuncia la frase que da nombre a este adelanto.









¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de Stranger Things?

Todavía no hay una fecha oficial para el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things. No obstante, las estimaciones indican que podría ocurrir a fines de 2021 o inicio de 2022, si la pandemia del coronavirus no se interpone.

En la descripción del primer y segundo adelanto aparece la numeración "001/004" y "002/004" respectivamente. Algunos fans suponen que se trata de un código que da a conocer la fecha de estreno, y otros aseguran que esto significa que habrá cuatro adelantos antes del estreno de la temporada.

De todas formas, habrá que esperar a los anuncios oficiales para conocer la fecha concreta.