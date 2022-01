Uno de los proyectos de Star Wars más esperados para Disney Plus es Obi-Wan Kenobi, la nueva serie que será protagonizada por el actor Ewan McGregor, quien ya le dio vida al legendario Maestro Jedi que vimos en las primeras películas.

Por el momento no se conocen muchos detalles de la historia, de hecho solo se han conocido algunas imágenes que fueron mostradas en el Disney Plus Day 2021. No obstante, en esa instancia se anunció que dentro de los próximos meses llegaría el primer tráiler.

A la espera del primer adelanto oficial, un actor del elenco manifestó que los fans quedarán deslumbrados con este. Se trata de Rory Ross, actor que interpretará a un Stormtrooper.

"Va a ser increíble. Va a ser realmente genial. Tener la conexión entre las precuelas y 'A New Hope', y simplemente entender dónde ha estado Obi y qué está pasando, en cuanto a la historia, creo que los fans van a disfrutarlo. Va a ser un gran momento. Creo que muchos fanáticos dicen: '¿Dónde está el tráiler? ¿Qué está pasando?' Creo que la mayor parte de [Lucasfilm] se está asegurando de que esté lo más pulido posible, para que cuando salga, no tenga un momento Game of Thrones, donde veamos una taza de café olvidada en alguna esquina o algo así. Realmente está hecho con mucho amor, y con suerte va a ‘volar la cabeza’ de las personas y realmente disfruto de ver lo que ha estado sucediendo", expresó en una entrevista con Film.

¿Qué sabemos de Obi-Wan Kenobi?

Obi-Wan Kenobi es una "serie de eventos especiales" ambientada 10 años después del Episodio III, que tiene un elenco cargado de estrellas como Hayden Christensen, Rupert Friend, Kumail Nanjiani, Moses Ingram, Sung Kang, Simone Kessell, O'Shea Jackson Jr., Benny Safdie y Maya Erskine.

La serie tiene contemplada su estreno para algún momento de este 2022.