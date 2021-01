Película de "Star Wars" del presidente de Marvel contará con el guionista de "Loki"

La película de "Star Wars" que está a cargo del presidente de Marvel, Kevin Feige, alcanzó un nuevo hito, después de que Disney decidió reclutar al productor ejecutivo de la serie "Loki", Michael Waldron, para que se haga cargo del guión de esta nueva entrega para la saga intergaláctica.

La decisión de incorporar a Waldron a la película de "Star Wars" es parte de un acuerdo mayor al que llegó el guionista con la firma del ratón, el cual ya sugiere un vínculo de colaboración a largo plazo.

Waldron no sólo fue el productor ejecutivo e hizo el libreto para "Loki", sino que también escribió la secuela para la película de 2014 con Benedict Cumberbatch, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Michael Waldron cobró relevancia en la industria televisiva gracias a proyectos como "Rick and Morty" y "Community". A lo que se suma su trabajo en la serie de Star "Heels", sobre una familia de luchadores profesionales protagonizada por Stephen Amell y Alexander Ludwig.

La película de "Star Wars" de Feige se anunció en septiembre de 2019 y sus detalles se mantienen bajo secreto. Además, es una entrega aparte de "Rogue Squadron", que dirigirá Patty Jenkins ("Wonder Woman 1984"), y de la producción que está desarrollando el director Taika Waititi, con guión del mismo Waititi junto a Krysty Wilson-Cairns ("1917").