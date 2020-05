Spotify elimina "Safaera" de Bad Bunny y fanáticos se vuelven locos

Spotify decidió eliminar la canción "Safaera" de Bad Bunny de su catálogo y los seguidores del cantantes se volcaron a las redes sociales para demostrar su molestia con la decición.

"Safaera" es una de las canciones más populares del disco "YHLQMDLG", que el puertorriqueño editó a fines de marzo y con el que se convirtió en todo un fenómeno en las plataformas digitales. Incluso se convirtió en el himno de un challenge de Tik Tok.

Ahora, si bien el tema sigue listado entre los tracks del álbum, al darle play es imposible reproducirla. El mismo servicio indica: "canción no disponible".

A los fanáticos no les gustó nada la decisión de Spotify que hasta ahora no se ha pronunciado sobre las razones que tuvo para eliminar la canción de su servicio.

En tanto, las redes sociales arden con los lamentos de una audiencia que no deja de ser gopeada en este 2020:

Yo: Ya no puede joderse más el 2020 Spotify: *Bajando Safaera* pic.twitter.com/0W0UswGKZ9

Wey me desperté con la noticia de que QUITARON SAFAERA DE SPOTIFY... ¿PORRRRRRRR?

no me dolió que quitaran safaera de spotify, yo dejé de vivir el día que quitaron esta joya pic.twitter.com/kfmRJYk27E

... y el miércoles 13, escuchó Safaera antes de dormir, sin saber que al día siguiente ya no estaría disponible en Spotify. pic.twitter.com/2PQd9kEhk7

yo: no importa lo que pase, igual tengo safaera safaera: pic.twitter.com/9yncJKSuC7

yo al ver que safaera ya no está en spotify pic.twitter.com/PKCZZclAD9

Safaera no merecía el 2020. ��

MIRENME TENGO APPLE MUSIC, MIRENME PUEDO ESCUCHAR SAFAERA Y USTEDES NO. SPOTIY NO SIRVE!!!! pic.twitter.com/KmcHN2J002

Safaera es la única canción que me mantiene "vivo" en esta aburrida cuarentena ¿Quién y por qué la dieron de baja de Spotify? pic.twitter.com/Vcb8ib22fO

Éramos felices y no lo sabíamos �� Ya hasta quitaron Safaera �� #SAFAERA pic.twitter.com/QrZug8nker

Bad Bunny: hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rasta, si Dios lo permite. Dios: lo permito. Spotify: no lo permito. #SAFAERA PRIMERO EL IVA !!! AHORA SIN @sanbenito me pierdes Spotify. pic.twitter.com/j5aboT92np

Intente poner “safaera” en Spotify y no me deja, y yo pensando que el 2020 no podía ser peor pic.twitter.com/JV4NGs8jyp