Postergan estreno para nuevas películas de "Spider-Man" y "Doctor Strange"

Spider-Man y Doctor Strange están en problemas, así como gran parte de los blockbusters hollywoodenses. El coronavirus resultó ser su más grande enemigo y obligó tanto a Sony como Marvel a detener sus producciones y este viernes a postergar sus respectivos estrenos.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" tenía presupuestado su estreno para el 5 de noviembre de 2021, pero dada la contigencia de la pandemia saltó al 25 de marzo de 2022.

Scott Derrickson se bajó del proyecto para la secuela, pero su posición fue ocupada por nada más ni nada menos que Sam Raimi.

Spider-Man y Doctor Strange se conocieron en "Avengers: Infinity War".

En el caso de Spider-Man, este superhéroe fue golpeado por partida doble. Hasta esta semana nadie sabía qué iba a pasar con la tercera entrega de la nueva franquicia del arácnido, ni siquiera el mismo Tom Holland.

Pero ahora Sony confirmó que tanto "Spider-Man 3" se moverá desde el 16 de julio de 2021, hasta el 5 de noviembre de 2021. En tanto que la continuación de la animada "Into the Spider-Verse" planeada para abril de 2022 se movió al 7 de octubre de 2022.

O sea habrá que esperar cinco meses más para ver una y seis meses más para ver la otra. A los fanáticos de Marvel sólo les resta tener paciencia.