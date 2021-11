Spider-Man: No Way Home | Así fue el primer encuentro entre Tom Holland y Willemn Dafoe

El nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, no dejó indiferente a nadie debido a la gran cantidad de detalles que reveló.

A lo largo de este adelando se vio la presencia de todos los villanos del Multiverso a los que Peter Parker deberá enfrentarse en esta nueva entrega. En concreto, se pudo ver con mayor detalle a Doctor Octopus, Electro, Sandman, Lagarto y el Duende Verde.

Particularmente, se pudo ver con mayor claridad a este último, que es interpretado por el actor Willem Dafoe, y que además tiene unas líneas en el tráiler. Eso no es todo, porque el actor protagonista de la historia, Tom Holland, tiene una divertida anécdota con este personaje.

¿Cuál es la anécdota que tiene Tom Holland con Willem Dafoe?

Los actores que regresaban al mundo del Hombre Araña estaban muy entusiasmados por su participación en la cinta, sin embargo, debían utilizar unas capas para no alertar a nadie de su presencia.

“La verdad es que es una historia divertida cuando conocí a Willem por primera vez. Obviamente, en aquella época, todos los villanos de la película eran un gran secreto. Así que se paseaban por el set con estas capas. Naturalmente, estaban muy emocionados de volver y traer estos papeles a la vida. Me encontré con un tipo con una capa. Yo estaba en plan, ‘Cuidado, amigo’‘. Se quitó la capa, y casi me asusté ‘oh, m****a, el Duende está aquí‘“, recordó el intérprete con una sonrisa en su cara.

Cabe recordar que el regreso de este villano era uno de los puntos que quedaban por revelar en el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home. Esto porque en el primer avance solo se había mostrado solo su icónica risa.