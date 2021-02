Tuitero viraliza "absurda" censura de Malasia a "Shingeki No Kyojin"

Una “absurda” aunque graciosa censura de Malasia al manga de "Shingeki No Kyojin" quedó al descubierto esta semana cuando un usuario de Twitter decidió viralizar una captura de la publicación local de la obra de Isayama Hajime.

Todo quedó al descubierto cuando @WallyyTheGreat compartió la foto del tomo que muestra el enfrentamiento entre el Titán Martillo de Guerra y Eren. Entonces, los fanáticos pudieron ver lo obvio en la imagen: a las ilustraciones se había añadido una capa extra que no estaba en las viñetas originales.

La supuesta censura acusada tiene que ver justamente con que los lectores de la saga en Malasia ven a los titanes con shorts o ajustados pantalones cortos, esto en un intento de la editorial por anular la desnudez de los gigantescos personajes.

Pero no pasa sólo con estos dos titanes, sino que el Titan Colosal y otros tantos habitantes de la popular historia recibieron el mismo tratamiento.

Evidentemente, con el nivel de fanatismo que convoca "Attack on Titan" en el mundo, la denuncia de @WallyyTheGreat no tardó en vitalizarse. Pero hay que ser justos: otros fanáticos han advertido que no todas las editoriales fuera de Japón han hecho esta modificación.

Por otro lado, no es que haya sido un gran gesto de la editorial, ya que tampoco se trata de que los titanes andan con sus genitales colgando por la vida a vista y paciencia de los humanos, sino que desde su concepción fueron ideados con su entrepierna prácticamente “anulada”, determinando sus rasgos de género más bien por características de su contorno y detalles faciales.

The Attack on Titan manga in Malaysia is very different.....



