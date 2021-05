Sebastián Stan y Lily James se convierte en Pamela Anderson y Tommy Lee

Se revelaron las primeras imágenes de Sebastian Stan y Lily James quienes caracterizaran a la icónica pareja de los 90s Pamela Anderson y Tommy Lee en la pantalla para la serie de limitada de Hulu "Pam & Tommy".

En las fotos recientemente publicadas, el actor de "The Falcon and the Winter Soldier" y la actriz de Downton Abbey salen caracterizados por la pareja, con Stan cubierto en tatuajes y James con una cabellera platinada.

La serie busca darle una mirada comida al escándalo sobre el vídeo prohibido que involucró a la pareja y que salió a la luz pública el año 95. El video fue robado desde el hogar de la pareja y distribuido.

En las fotos completas a continuación, James, mejor conocido por sus papeles en Downton Abbey, Baby Driver y Mamma Mia. Here We Go Again, sale usando un chaleco de cuero negro y, con largos mechones rubio. En otra toma, Stan está sin camisa y cubierto de tatuajes para que coincida con el baterista de Mötley Crüe.

Pam & Tommy también está protagonizada por Seth Rogen como Rand, el electricista descontento que roba el video de la pareja y lo hace viral, Taylor Schilling (Orange Is the New Black) como su ex esposa y Nick Offerman (Parks and Recreation). como el hombre que ayuda a Rand a distribuir el video.