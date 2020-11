"Se me reventó la nariz frente a mi hija": Daniella Campos vuelve a ser hospitalizada

Daniella Campos reveló este miércoles en conversación con "Bienvenidos" que tuvo que internarse nuevamente en la Clínica Alemana, después de que ya había sido dada de alta por la operación con la que le extirparon dos tumores cerebrales.

Si bien la intervención fue un éxito, la recuperación no ha sido del todo positiva, presentándole un complejo panorama actual que la llevó nuevamente de su casa al centro de salud, sin saber cuando retomará su vida normal.

Respondiendo a las preguntas de Tonka Tomicic, Campos contó que "estoy en este minuto en Intermedio, en la UTI de la Clínica Alemana. La operación fue todo un éxito. Mi doctor José Miguel Contreras, que fue quien me operó, tuvo una operación totalmente exitosa".

"Yo le dije 'yo no tengo temor de morir, tampoco tengo temor de la cirugía, el único temor que yo tengo es que me agarre mi nervio trigémino'. Y, le felicité, le mandé un mensaje, le dije 'doctor, no puedo creer que haya hecho la cirugía sin haber tocado el nervio trigémino'".

"Y a los dos días me reventó una crisis del nervio trigémino, estuve hospitalizada alrededor de una semana en médico quirúrgico, que es como una habitación normal. Luego me fui a mi casa de alta. Estaba hablando con mi hija Maite y se me reventó la nariz frente a ella", continuó Daniella en su relato.

El matinal "Bienvenidos" en medio del contacto con Daniella Campos.

Campos luego explicó que "en ese momento tuve que hacer de mamá, explicarle que… 'oh, qué tonta, lo que le pasó a la mamá. Vamos a limpiar', qué se yo. Le dije al papá que se la llevara a la otra ala de mi casa, y yo con una toalla metida en la boca gritaba del dolor, porque el dolor del trigémino es lo más terrible que te puede pasar".

Así fue como "agarré la maleta que todavía no la había desarmado de mi hospitalización anterior. Metiendo lo que podía, me fui a urgencias de la clínica, y quedé hospitalizada en Intermedio, en la UTI".

En cuento a su situación actual, Daniella Campos describió que no es menos compleja y que actualmente está presa de la incertidumbra, porque no sabe cuándo su condición mejorará, a pesar de que la contención y los tratamientos médicos que le han entregado son tremendamente valorados por la es figura de la farándula criolla.

"Así que aquí estoy con morfina, tratando de manejar las crisis que he tenido, horrible ayer. Una de ellas fue la más dolorosa de todas las que he tenido. Lo más difícil de todos es que mi hija ayer me preguntó ‘mamita, mamita, ¿cuándo vas a volver a la casa?’ No sé qué contestarle".

"No sé cuándo voy a salir de aquí", lamentó Daniella antes de que Tonka decidiera cortar abruptamente el contacto, para no empeorar su salud.