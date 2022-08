The Sandman | ¿Quiénes protagonizan el nuevo capítulo sorpresa?

Este viernes, Netflix sorprendió a sus usuarios al agregar un capítulo sorpresa a The Sandman, la serie de 10 capítulos que debutó a principios de agosto en el servicio de streaming.

La producción basada en los cómics creados por Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike Dringenberg, sigue a Morfeo, un ser poderoso que es capturado por un lord que lo mantiene encerrado por casi un siglo.

Su desaparición trae caos tanto en su mundo como en el real. Para restablecer el orden, Sandman debe viajar por diferentes mundos y líneas de tiempo, donde se reencuentra con viejos amigos y enemigos, y conoce a nuevos entes cósmicos y humanos.

Para sorpresa de los fanáticos, el streaming estrenó un nuevo episodio titulado "Un sueño de mil gatos/Calíope". Este reúne dos relatos, una gata siamesa que sueño con un mundo nuevo y un escritor desesperado por encontrar inspiración se topan con Morfeo.

¿Quiénes protagonizan el nuevo episodio de The Sandman?

Las estrellas invitadas al capítulo especial de The Sandman son Sandra Oh como The Prophet, James McAvoy como Hombre de Pelo Dorado, David Tennant como Don y Michael Sheen como Paul.

Ellos se sumaron a Tom Sturridge como Morfeo, Rosie Day como The Tabby Kitten, David Gyasi como El Gato Gris, Joe Lycett como El Gato Negro, el propio Gaiman como Cuervo/Pájaro Calavera, Georgia Tennant como Laura Lynn, Anna Lundberg como Marion, Nonso Anozie como Wyvern , Diane Morgan como Gryphon y Tom Wu como Hipogrifo.