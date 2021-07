Rodrigo Sepúlveda conversa "a lo Pato Donald" con un sorprendido Gabriel Boric

El candidato presidencial por el Frente Amplio, Gabriel Boric, fue sorprendido por el periodista Rodrigo Sepúlveda, cuando éste lo instó a hablar como el Pato Donald en medio de una entrevista que se registró el fin de semana pasado en Mega.

En esa misma instancia, Boric contó que aprendió a emular el particular dialecto del personaje de Disney cuando estaba en 2° básico.

"Es un hit en particular, sobre todo con los niños. De hecho, me retaron y me dijeron que no lo hiciera mucho en la tele porque es ‘poco presidencial'", explicó el candidato que va por las primarias del pacto Apruebo Dignidad.

Fue en ese momento que Sepúlveda lo sorprendió al decirle "¿y qué pasaría, por ejemplo, si yo te hago...", antes de lanzarle una frase también en clave Pato Donald.

Boric se llevó las manos a la cabeza del impacto que le generó el periodista y así hicieron todo un diálogo emulando las formas verbales de la famosa ave de dibujos animados.

"No lo puedo creer", comentó Boric, entre risas.