Japril es sin duda una de las parejas más queridas del drama médico de ABC, Grey's Anatomy, a pesar de que tanto como April (Sarah Drew) y Avery (Jesse Williams), los protagonistas de la relación ya no son parte de la serie, los fans de la ficción continúan "shipeando" a la pareja, esperando que algún día pueda concretarse la reconciliación en pantalla.

Recientemente, la actriz Ellen Pompeo (Meredith Grey) conversó con Insider en donde ser refirió al futuro de la serie y entregó su opinión acerca de un posible spin-off de la popular pareja.

"Siempre estoy abierta a cualquier idea. Sé que a la gente le encanta 'Japril' (...) Sarah Drew y Jesse son geniales de ver, pero lo que sea que Jesse quiera y lo que Sarah quiera, si ellos quisieran hacerlo, entonces estaría muy feliz por los fans. Lo entiendo. Yo lo vería".

"También estoy muy agradecida de que los fanáticos quieran un spin-off de 'Japril'. Gracias a esos fanáticos leales que todavía tienen ideas para nuestro programa y quieren ver cosas nuevas", agregó.

En "Grey's Anatomy", el Dr. Jackson Avery (Jesse Williams) dejó Seattle al final de la temporada 17 para trabajar en Boston ayudando a personas que no tienen los medios económicos, recibir una mejor atención médica como jefe de la Fundación Catherine Fox. La ex esposa de Jackson, April Kepner (Sarah Drew), fue con él para que pudieran criar juntos a su hija Harriet. La actriz abandonó la serie en la temporada 14 junto a Jessica Capshaw luego de que la producción del elenco decidiera no contar con los personajes para el siguiente ciclo.