Hace algunos días una casual conversación habría dejado ver el nuevo estatus de su vida romántica de la figura televisiva Raquel Argandoña, en donde rumores apuntaban a un quiebre en su relación conFelix Ureta.

Ahora además se sumó un nuevo hecho que encendió nuevamente las alarmas, y es que la figura televisiva borró todos los registros que tienen juntos de sus redes sociales.

Sobre el video que encendió primeramente el rumor, aparece la animadora junto al diseñador Victor Eduardo, mientras realizaban juntos un viaje a San Pedro de Atacama. Ambos han compartido distintos registros en sus redes sociales, sin embargo, hubo un diálogo que llamó la atención, dejando entrever un posible quiebre en su relación.

“¿Estás grabando el incendio que hiciste? ¿Cómo se te ocurre?”, expresó la animadora refiriéndose a un mensaje que recibió.

“No, pero mira que lindo el cielo”, añadió el diseñador, en donde Raquel responde: “Sí, es lindo el cielo, fogón, todo romántico, pero estoy contigo“,

“Bueno, pero hace bien la soltería“, expresó Victor Eduardo, encendiendo las alarmas.

La mamá de Kel respondió entre risas. “No, no empecemos con pesadeces, no empezamos Víctor, que yo hablo. Tranquilito, tranquilito“,

Sobre el mensaje, la comunicadora señaló: “¿El mensaje? Voy a hacer un concurso, pero no de los que hace mi hijo porque él regala mucha plata y hay que economizar. Si llego al millón de seguidores en Instagram yo voy a mostrar el mensaje y también voy a mostrar lo que yo contesté. Así que, si quieren saber, síganme”, concluyó.