La actriz y modelo chilenaLorenza Izzo se encuentra radicada en Estados Unidos y ha participado en reconocidas películas como Aftershock, Knock Knock y Once Upon a Time in Hollywood, actuando con grandes actores como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Keany Reeves.

Recientemente la chilena compartió a través de su cuenta de Instagram unas tiernas y emotivas fotos de su matrimonio que se realizó en norteamérica. Conoce a continuación más sobre su historia y con quién se casó Lorenza.

¿Quién es Lorenza Izzo y con quién se casó?

La actriz chilena de 33 años Lorenza Izzo Parsons contrajo matrimonio con Sophie Tabet, reconocida escritora estadounidense de origen franco libanés.

Izzo es hija de Rosita Parsons una de las modelos más importantes que ha tenido Chile. Inició su carrera en el cine con su participación en el año 2010 en la película “Instrucciones para mi funeral”, luego participó en “Qué pena tu boda” y “Qué pena tu familia”. Luego decidió mudarse a Estados Unidos, dónde estudió teatro en Nueva York, en 2014 comenzó a rodar su película "Knock Knock" en Santiago junto a Keanu Reeves y Ana de Armas bajo la dirección de Eli Roth.

Años más tarde en 2019 se estrenó "Once Upon a Time in Hollywood" film dirigido por Quentin Tarantino, la chilena formó parte del elenco con su papel de Francesca Cappuci junto Brand Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

En tanto, en 2020 anunció a través de su sus redes sociales la relación con su novia luego de una publicación dónde le deseó feliz cumpleaños a Sophie Tabet.