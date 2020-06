"No entendía nada": Rosita Parsons y su sorpresa con el pololeo de su hija Lorenza Izzo con una mujer

Rosita Parsons sorpresivamente habló sobre la percepción que tiene del pololeo de su hija Lorenza Izzo con la escritora y directora, Sophie Tabet.

Sus perspectiva la entregó en conversación con el programa de Instagram "El Aperitivo" de Revista Velvet, conducido por Jordi Castell.

En medio de la semana del orgullo LGBTQI+, la mujer 50 años expresó la "chochería" que siente por sus dos hijas. Y en referencia a Lorenza, de 30 años, planteó que "cuando recién supe que estaba pololeando con una mujer, no entendía nada, qué está pasando con mis hijas".

Rosita Parsons festejando el cumpleaños de Lorenza Izzo, en septiembre de 2018.

Aunque por otro lado, la modelo planteó que apoya a su hija en mantener esta relación. "Como papás lo único que queremos es que sean felices, todo lo demás da exactamente lo mismo", impulsó Parsons.

"Al final los ves felices y contentos, es una niñita con valores, es adorable y está feliz, qué más quiero yo en la vida que eso. Lo único que hace es aportar en la sociedad. Es pura alegría, es una exquisita, yo me la gozo", concluyó.

Lorenza Izzo tuvo una fugaz participación en la última película de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood". En tanto que recientemente apareció en la nueva temporada de la serie de terror "Penny Dreadful: City of Los Angeles".