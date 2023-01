La mítica banda de los años 2000 Backstreet Boys, regresa a Chile con un excelente concierto que dejará a todo su público sorprendido. Según indicó la productora, la banda volverá con su DNA World Tour a ofrecer un espectáculo inolvidable. Revisa todos los detalles del concierto y si quedan entradas disponibles para el show.

¿Quedan entradas para asistir al concierto de Backstreet Boys en Chile?

No, no quedan entradas por la plataforma Ticket master. Sin embargo, recomendamos no perder las esperanzas. ¡Esperamos que puedas ir!

¿Cuáles son los precios de entradas para asistir al concierto de Backstreet Boys en Chile?

Los valores de las entradas para el nostálgico concierto Backstreet Boys en Chile son los siguientes:

Pit (rosado): $419.400

Palco (amarillo): $209.700

Pacífico (verde): $151.450

Cancha frontal (rojo): $128.150

Andes (celeste): $104.850

Cancha general (naranjo): $69.900

Galería (azul): $46.600

Movilidad reducida (morado): $46.600

¿Cuándo comenzó la venta de entradas para asistir al concierto de Backstreet Boys en Chile?

La venta inició el día 8 de noviembre de 2022 en su plataforma oficial Ticketmaster.

¿Cuándo se realizará el concierto de Backstreet Boys en Chile?

Este año, la pop boy band visitará Chile para presentarse el miércoles 1 de febrero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Cómo llegar al Estadio Sausalito de Viña del Mar?

Según indica Moovit, las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Estadio Sausalito

Autobús : 207 213 214 303 401

Si quieres acceder a más información sobre la ruta, puedes dirigirte al sitio web y conocer en mayor profundidad el camino para llegar de forma correcta al Estadio Sausalito.

La banda tiene una gran cantidad de fans en Chile. No es para nada raro que se hayan agotado las entradas, sin embargo, te aconsejamos que la fe es lo último que se pierda y esperamos que puedas asistir.