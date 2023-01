¡El Arrowverse continua! The Flash anuncia importantes regresos para su temporada final

The Flash, la última serie de superhéroes del Arroverse en The CW, está muy cerca de comenzar a despedirse de la pantalla tras 9 exitosas temporadas en la cadena. La serie protagonizada por Grant Gustin anunció que recordados personajes estarán presentes en el último ciclo que comienza este 8 de febrero.

¿Qué personajes regresan?

Stephen Amell, quien interpretó a Oliver Queen en Arrow, la serie de The CW que inicio el legado de los superhéroes de DC en la cadena y que finalizó el 2020, retomará su exitoso papel en la temporada final de The Flash.

Amell interpretó a Arrow durante las 8 temporadas de la serie, en esa producción fue donde el protagonista de la serie The Flash, Grant Gustin, hizo su primera aparición como Barry Alllen, el hombre más rápido del mundo, antes de que el personaje tuviera su propia serie.

Arrrow regreará e el episodio 9 de la temporada final, en donde además se sumaran David Ramsey (John Diggle/Spartan), Keiynan Lonsdale (Wally West/Kid Flash) y Sendhil Ramamurthy (Ramsey Rosso/Bloodwork).

Records en The CW

Una vez que finalice su novena temporada, "The Flash" será uno de los programas de CW de mayor duración en la historia. “Supernatural” duró 15 temporadas, pero comenzó su carrera en The WB antes de cambiarse a The CW tras su primera entrega el 2006. Mientras que la serie de Grant Gustin está en pantalla desde el 2014.

“The Flash” es también el programa de DC más antiguo de The CW, superando a programas como “Arrow” (ocho temporadas) y “Legends of Tomorow” (siete temporadas).