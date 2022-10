Vocalista de The 1975 lanza "una bomba" contra Metallica: "Mi peor banda de todos los tiempos"

The 1975 es una de las bandas que encabeza Lollapalooza Chile 2023 y si bien la atención por estos días en torno a la banda debería estar puesta en su más reciente lanzamiento, el disco Being Funny in a Foreign Language, lo cierto es que su vocalista, Matty Healy, desvió todo intento de promoción al fustigar a Metallica.

El líder de la agrupación de pop rock no se contuvo a la hora de revelar el nombre del grupo que menos le causa gracia en el mundo de la música.

Ya la declaración, aparentemente, vino de manera abrupta en medio de una entrevista con Pitchfork, en la que tampoco hubo mayores explicaciones sobre su aseveración.

¿Qué dijo el vocalista de The 1975 sobre Metallica?

Todo se dio cuando se le preguntó a Healy sobre la música viral, a propósito de las canciones que recibieron una segunda vida gracias a la inclusión en la banda sonora de la serie de Netflix, Stranger Things.

Fue entonces que Matty sostuvo que le agradaba Running Up That Hill, de Kate Bush, pero que no es muy fan de Metallica.

La revista especializada describe que fue ahí que el músico manifestó: "Odio a Metallica".

"[Es] mi peor banda de todos los tiempos", remató. Y sí, supuestamente utilizó el "mi" para posteriormente tener alguna defensa en un territorio desierto.

La entrevista no contiene mayores explicaciones sobre la aseveración de Healy, o las razones por las que el cantante aborrece a James Hetfield y compañía. De hecho, tal declaración fue publicada en agosto pasado, pero recién ahora, en octubre, cobró fuerza y se hizo viral.