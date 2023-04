Sigue dando que hablar la separación de Shakira y Gerard Piqué, aunque no se sabe concretamente los motivos de la separación, luego de varias canciones de Shakira y potentes comentarios del exfutbolista la guerra mediática entre estas dos celebridades está lejos de terminar. Nuevamente han vuelto a ser noticia luego de una extensa conversación que tuvo Piqué con el periodista Gerard Romero por su canal de Youtube, durante la charla el periodista le preguntó sobre cómo maneja las críticas, la respuesta del ex de Shakira no dejará contento a los fans y lo tildaron como irrespetuoso y xenófobo por varias personas.

Su respuesta fue la siguiente en cuánto a los malos comentarios que le han dejado de importar, “Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles! No me importa nada.. porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y, mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto”.

¿Qué dijo Shakira sobre el ataque de Pique a sus fans?

Los dichos de Piqué no le llegaron de buena manera a la cantante colombiana y rápidamente se manifestó por su cuenta oficial de Twitter comentando lo siguiente “orgullosa de ser latinoamericana” agregando todas los emojis de banderas de los países que pertenecen a Latinoamérica.