Pasado el primer fin de semana en cartelera, ya se puede hablar con mayor relajo sobre los contenidos que le regaló a los fanáticos el estreno de Black Adam. Pero poniendo de lado al elefante en la habitación, hay un par de cameos que casi pasaron desapercibidos en la nueva película de DC Comics.

La película puso en el mapa cinematográfico al personaje interpretado por Dwayne Johnson, quien a casi 5.000 años de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

La película presentó a otros personajes de la galería DC como Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) y a Dr. Fate (Pierce Brosnan).