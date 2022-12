Masters of Rock, el aclamado evento musical, anunció su arribó a Chile con una gran parrilla programática repleta de reconocidos artistas internacionales que dejaron su huella en la historia de la música.

El evento se realizará el próximo 30 de abril en el Estadio Santa Laura, en donde miles de fans podrán disfrutar en vivo de algunas de las mejores leyendas del rock internacional. Las entradas ya se encuentran disponibles en Sistema Puntoticket. INGRESA AQUÍ PARA ADQUIRIR TUS TICKETS.

¿Qué bandas estarán presentes?

El line up oficial del evento cuenta con cinco bandas confirmadas, las cuales sin duda emocionaron a los fanáticos del género, ya que legendarios artistas estarán presente en territorio nacional interpretando hits que marcaron a diferentes generaciones.

Entre los artistas que se harán presente en el evento, se encuentra la exitosa banda estadounidense de Rock, formada por Gene Simmons y Paul Stanley, Kiss. En donde los fans podrán disfrutar de los mejores temas de la agrupación formada en 1973, como I Was Made For Lovin You, Beth, Rock and Roll All Nite, Detroit Rock City y Heaven’s on Fire.

Pero eso no es todo, ya queScorpions, la banda alemana de Hard Rock fundada en Hannover en 1965 también serán parte del encuentro de las leyendas de la música. Con temas como Wind of Change, Still Loving You, Always Somewhere y Rock you like a Hurricane, la banda liderada por Klaus Meine y Rudolf Schenker, quienes son los únicos miembros originales que siguen en el conjunto, serán parte del gran encuentro en el Estadio Santa Laura.

Deep Purple, es otra de las sorpresas del gran evento, la banda londinense formada en 1968, sorprenderá a sus miles de fans en territorio nacional con lo mejor de su repertorio, que incluye canciones como: Smoke on the Water, Soldier of Fortune, Highway Sta, Child in time y Burn. Ian Paice, Roger Glover e Ian Gillan, son los únicos miembros originales que siguen en la banda.

Helloween, la banda alemana de power y heavy metal, también se suma al esperado evento. El grupo formado en 1984 en Hamburgo cuenta con exitosos temas como I Want Out, A Tale That Wasn't Right, Eagle Fly Free y Forever & One en su extenso repertorio.

Otra de las legendarias bandas que estará presente en el encuentro de icónos de la música es Skid Row, la agrupación de heavy metal y sleaze rock estadounidense formada en 1986 por el bajista Rachel Bolan y el guitarrista Dave ‘The Snake’ Sabo, encantarán a miles de fans en Chile con temas como I Remember you, Youth Gone Wild, Wasted Time, in a Darkened Room y Monkey Business.