Percy Jackson & The Olympians llega oficialmente a Disney Plus en formato de serie

¡Es oficial! "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" llegará oficialmente a la plataforma de streaming Disney Plus durante los próximos meses.

De hecho, fue Rick Riordan, el autor de la serie de libros originales, quien a través de un video de un minutos publicado por las redes sociales de Disney confirmó esta noticia a todos los fanáticos de la saga.

Riordan será uno de los encargados de escribir el piloto junto a Jon Steinberg, el co-creador de la próxima serie de Hulu "The Old Man", y James Bobin, quien está detrás de "The Mysterious Benedict Society" y quien además, hará de director.

Esta nueva producción tiene contemplado comenzar el verano de 2022 para el hemisferio norte, sin embargo, el casting se está llevando acabo actualmente.

¿De qué se trata Percy Jackson y los dioses del Olimpo?

Percy Jackson y los dioses del Olimpo cuenta la historia de un semidiós de 12 años, Percy Jackson, que acaba de aceptar sus nuevos poderes cuando Zeuz, el dios del cielo, lo acusa de robar su rayo maestro, por lo que debe viajar por América para encontrarlo y restaurar el orden.

Anteriormente se había adaptado como película en "Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief" del año 2010 y de "Percy Jackson: Sea of Monsters" del 2013.

Revisa el video a continuación: