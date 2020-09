Pedro Pascal anuncia fecha de estreno para la segunda temporada de "The Mandalorian"

Las expectativas siguen altas en torno "The Mandalorian" y por eso no es menor que el actor Pedro Pascal acaba de confirmar la fecha para la llegada de la segunda temporada de la ficción.

Por medio de su cuenta en Twitter, el chileno indicó "este es el día. 30 de octubre. Temporada 2 de #TheMandalorian y su amigo. En #DisneyPlus".

"Ellos han hablado", remato su mensaje, para la felicidad de los fanáticos que llevan esperando meses para el anuncio y por supuesto el debut de nuevos episodios.

El anuncio llegó de la mano de un un nuevo cartal de título para la serie, que cambia los tonos cálidos usados para la promoción del primer ciclo por colores fríos y además añade a "baby yoda" acompañando a "Mando" en la segunda A del título.

Este fue el tuit de Pascal:

This is the day. Oct. 30. Season 2 #TheMandalorian and pal. On #DisneyPlus. They have spoken. pic.twitter.com/3PP1K3n2Bq