"No me lo puedo creer": Pedro Pascal agradece emocionado su Copihue de Oro

Este viernes se reveló que el actor chileno de Game of Thrones, Narcos y The Mandalorian, Pedro Pascal, se quedó con el premio al Mejor Actor de la Década en la edición 2021 de los Copihues de Oro, entregados por el diario La Cuarta.

Por medio de un video que se ha vitalizado en las últimas horas, el intérprete agradeció a sus fanáticos chilenos, que tanta barra le hacen con cada una de sus apariciones públicas.

"Un millón de gracias por este honor. No me lo puedo creer", comentó el también villano de Wonder Woman 1984, por medio de un video que fue enviado de Europa.

Pascal aseguró que "me tienen totalmente impactado. Les quiero mandar unos abrazos, unos besos. Un cariño. Todo lo que tengo dentro de mí".

"A todos los fans, todo por ustedes. Muchísimas gracias", remató Pedro.

Pedro Pascal estuvo recientemente en Chile para visitar a su familia, momento en el que causó todo un revuelo después de que un fanático viralizó la foto que se sacó con él en e aeropuerto.

Previamente, el ídolo manifestó públicamente su apoyo a su hermana Lux Pascal, después de que ella dio a conocer su transición.