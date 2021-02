Pamela Díaz entrega su visión sobre los cambios que ha tenido la televisión con el paso de los años

En el programa que Jordi Castell transmite a través de redes sociales "Dosis Diaria", la actual panelista del Me Late, Pamela Díaz, conversó con el fotógrafo acerca de la farándula y los cambios que ha tenido la televisión.

Castell comenzó señalando: "Anoche a Sergio con Hugo (s Que Te Lo Dije, programa que conducen Sergio Rojas y Hugo Valencia) les fue súper bien. Más que la gente quiera ver farándula, la gente quiere ver gente como tú. Lo dijiste recién cuando dijiste que veías matinales y te daba un poco de pena, y más que pena es la sensación de estar todo oscuro".

“¿Por qué crees que la televisión hoy está como está?, ¿por qué crees que no hay nada entretenido o no hay nada nuevo?, ¿por qué la gente más divertida no está en televisión hoy?” le preguntó el fotógrafo.

A lo que la Fiera comenta que el cambio era necesario en la televisión “Tenía que haber un cambio. La gente que era intocable hoy día se puede conversar y decirles en su cara ‘señor, usted es aquí y acá’.

Luego agrega “cosas que ponte tú antes se normalizaban de una forma que algunos lo podían captar y otros no, cuando había un trato mucho más feo hacia la mujer o te reías de ciertas cosas o el humor. Antes era mucho más normalizado, se pasaba y ‘oh’, se pasó nomás. Hoy día no".

La ex rostro de Chilevisión también se refiere a como hay tópicos que ya no se pueden tocar y la toma de conciencia que hay sobre lo que esta permitido y lo que no. “Hoy día hay una estructura mucho más orgánica a lo que está pasando en general en la vida. Ya no puedes reírte de ciertas cosas, que me parece maravilloso, yo no tengo ningún problema. No pasarse si a la gravedad, porque me carga la gente grave".

También se refirió a cambios que tuvo el tratamiento de los medios sobre los temas de espectáculos. “Pero yo creo que de aquí a junio tiene que volver de nuevo un cambio, a la conversación, a reírse, a la farándula. Hoy día si hay farándula no es como antes, que tú podías… No sé poh, a mí también me pasó, no es que haga un mea culpa, pero yo también me iba de madre en decir ciertas cosas y también me llegaba de vuelta peor y tenía que quedarme callada nomás".

“Entonces hoy ya no es eso, ya no vas a paparazzear a alguien si tiene un amante, ya no vas a estar ninguneando con algo que tú sabes, que si se comió a un ejecutivo o no y por algo está allá arriba. Hoy día te callas. Tampoco importa mucho”. Concluyó la modelo.