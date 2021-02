Tres kaijus y un jaeger se presentan en los afiches de "Pacific Rim: The Black"

La semana pasada hablábamos de un primer adelanto y el anuncio de la fecha de estreno para "Pacific Rim: The Black", la nueva serie animé de Netflix inspirada por la película que Guillermo del Toro estrenó en 2013 con humanos enfrentándose a gigantescos monstruos interdimensionales con robots de las mismas proporciones.

Pero ahora, la plataforma de streaming presentó a través de afiches promocionales a tres kaijus y uno de los jaegers que protagonizarán esta apuesta animada que tiene agenddo su debut para el próximo 4 de marzo.

De acuerdo con su sinopsis en "Pacific Rim: The Black" veremos cómo "había un tiempo en que cuando un Kaiju se elevaba de la Cuenca del Pacífico solo se encontraba con robots gigantes, Jaegers, construidos para luchar contra ellos. Ese tiempo ha pasado".

"Ahora, Australia ha sido invadida por un Kaiju, obligando a la evacuación de todo un continente. Dejados atrás, los hermanos adolescentes Taylor y Hayley se embarcan en una búsqueda desesperada de sus padres desaparecidos, enseñándose a sí mismos a pilotar un Jaeger maltratado y abandonado hace mucho tiempo para ayudarlos en su búsqueda y darles la más mínima esperanza de sobrevivir".

