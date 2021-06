"Algo de interés, estaba claro": Oriana Marzoli "mete el dedo en la herida" de Gala por su separación de Mauricio Isla

Oriana Marzoli, enemiga jurada de Gala Caldirola en el universo de los reality, se refirió sin ninguna contención a la separación de la española y el futbolista Mauricio Isla.

La ex chica reality, reconocida por armar más de un escándalo en los encierros televisivos, no quiso quedarse fuera de los comentarios a propósito del reciente quiebre y soltó su lengua por medio de la plataforma MTMAD.

Marzoli indicó que "Gala aquí en España no es muy conocida, pero los que la conocimos sabemos el perfil de chico que a ella le gustaba".

"Era nada compatible con lo que estaba en este momento, pero bueno, digamos que puede llegar a pasar que te enamores de un tío. Da igual su físico, da igual todo, pero es que bueno, viendo el billete que tenía en la cartera, que era futbolista, a lo mejor tiraba un poco eso", lanzó sin filtro la venezolana.

Por otro lado, Oriana sostuvo que "no es que me lo veía venir, yo tampoco soy vidente, pero yo lo que veía venir era que fuese algo de interés, estaba claro".

Y, "al final el tiempo siempre da la razón a quien la tiene. Me lo han dicho con Lisandra (Silva), me lo han dicho con Gala, me lo han dicho con todos. Pero bueno, no pasa nada".

"Yo siempre espero porque el tiempo de Dios es sabio y ahora todos los que me critican se tienen que poner un puntito en la boca. Por no decir que se metan una piedra, que se den golpes contra la pared", puntualizó.