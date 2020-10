"Opinen cuando sea un tema relevante": Tildan de "cuma" a Karol Lucero por falsa biblioteca y él responde furioso

Fue el pantallazo de un video remoto que recientemente hizo Karol Lucero el que lo condenó a nuevamente se blanco de críticas y burlas, por utilizar como fondo para la conferencia un pendón con la impresión de una biblioteca.

El ex rostro de Mega quedó expuesto cuando la tuitera @katybecker disparó en su contra: "La biblioteca de este funeque se ve falsísima".

El pantallazo, que no tardó en viralizarse en redes sociales, delataba el uso del pendón porque se alcanza a ver el rollo principal que lo sostiene en la parte superior de la imagen y sobre la cabeza de Karol.

Entonces, vino el latigazo aún más duro de parte de @ZoilaMasOscura, quien apuntó lapidaria: "La we* cuma".

Al parecer eso fue suficiente para que Karol Lucero reingresara a Twitter para defender su honra a toda costa y decidió responderle a esta última usuaria con una "vieja confiable".

"Es un regalo de unos emprendedores que no tengo motivos para menospreciar como lo hacen ustedes", explicó Lucero en un tuit que apareció en su cuenta la mañana de este martes.

Luego vino el latigazo del sarcasmo: "gracias por interesarse en mi vida, quizás no tienen nada mejor que hacer, es lógico, no los culpo; pero al menos opinen cuando sea un tema relevante, no por lo que hay en mi casa".

La reacción de @ZoilaMasOscura fue aún más brutal y al final le mandó "besitos" al influencer que entonces no tuvo más palabras para responderle.

La reacción de Karol Lucero cuando lo tildaron de "cuma" y la respuesta aún más feroz que le regaló @ZoilaMasOscura.

Pero luego apareció otra usuaria para "patear en el suelo" a Lucero, al poner en evidencia que el emprendimiento no era más que la recomercialización de un producto que estaba disponible en un conocido sitio de retail mundial.

"Oye el emprendimiento es comprar cosas en Amazon?", evidenció @RosalbaAsi.