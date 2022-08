Olivia Newton-John, la icónica cantante protagonista de Grease y Xanadú, falleció la mañana de este lunes, según reportaron fuentes oficiales vinculadas a la cantante.

La información se dio a conocer con una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales, detallando que "falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos".

"Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", añadieron.

La cantante de origen australiano siempre fue reconocida por su cálida voz, además de ser alzada como la solista número uno de los años 70.

Entre sus canciones más reconocidas están You're the One That I Want, el inolvidable dueto con John Travolta de la banda sonora de la película de 1978, que alcanzó a estar casi seis meses en los primeros puestos de los rankings mundiales.

Aún así, cuando ya estaba convertida en una figura mundial reconocida, reveló al público el éxito más grande de su carrera: Physical, en 1981.

Olivia Newton-John | ¿Qué dijo la familia?

A Olivia le sobrevive su esposo John Easterling; hija Chloe Lattanzi; hermana Sarah Newton-John; hermano Toby Newton-John; sobrinas y sobrinos Tottie, Fiona y Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall y Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira y Tasha Edelstein; y Brin y Valerie Hall.

En la publicación, el esposo de Olivia, John Easterling, también celebró que su esposa "ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama".

"Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer".

"En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org)", subrayó además.