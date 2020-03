¡Sorpresa! Nine Inch Nails presenta DOS nuevos discos para descarga gratuita en medio de la cuarentena

Nine Inch Nails acaba de sorprender a sus fanáticos al liberar no uno sino que dos discos inéditos en medio de la cuarentena por el coronavirus.

"Ghosts V: Together" y "Ghosts VI: Locusts" se llaman los discos y vienen a completar la colección "Ghosts" lanzada en 2008 como un álbum de cuatro discos.

"Dos álbumes para dos estados mentales muy diferentes", indicó el líder de la agrupación Trent Reznor en el mensaje que acompañó este lanzamiento.

"Decidimos quemar el aceite de medianoche y completar estas nuevas grabaciones de Ghost para de alguna manera mantenernos sanos. La música, ya sea escuchándola, pensándola o creándola, siempre ha sido lo que nos ha ayudado a enfrentar todo tipo de cosas, buenas o malas".

"Ghosts V: Together" es "para cuando las cosas proyecten que to estará bien y 'Ghosts VI: Locusts'... bueno, ya lo descubrirán", prometió Reznor.

Estos nuevos discos se pueden descardar desde el sitio oficial de Nine Inch Nails, de manera gratuita, y estarán disponibles en las plataformas de streaming dentro de las próximas horas.

En la previa a la pandemia, Reznor había anunciado que estaban trabajando en la creación de un nuevo disco, algo que quedó en la incertidumbre con el avance del coronavirus. Además, el grupo está a la espera de ser inducido en el Rock and Roll Hall of Fame.

Estas son las nuevas canciones incluidas en el material inédito sorpresivamente liberado este jueves:

Ghosts V: Together

01. Letting Go While Holding On

02. Together

03. Out in the Open

04. With Faith

05. Apart

06. Your Though

07. Hope We Can Again

08. Still Right Here

Ghosts VI: Locusts

01. The Cursed Clock

02. Around Every Corner

03. The Worriment Waltz

04. Run Like Hell

05. When It Happens (Don’t Mind Me)

06. Another Crashed Song

07. Temp Fix

08. Trust Fades

09. A Really Bad Night

10. Your New Normal

11. Just Breathe

12. Right Behind You

13. Turn This Off Please

14. So Tired

15. Almost Dawn