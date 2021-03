"New Amsterdam": ¿Por qué hay un capítulo de la temporada 2 que nunca se va a estrenar?

"New Amsterdam" cobró toda una nueva vida al llegar al catálogo de Netflix, al punto que desde su estreno hace ya casi un mes, simplemente no ha dejado las tendencias de consumo en la plataforma en Chile. Sin embargo, hasta ahora hay un capítulo de la segunda temporada que se hizo pero que no se ha visto y que nunca verá la luz. De hecho, ahora el creador del drama médico David Shulmer explicó por qué.

Según contó, la trama del episodio se enfocaba particularmente en un brote de influenza y debido a que actualmente la pandemia aún no da tregua, los responsables de la serie consideraron que no era un momento oportuno para estrenarlo.

Shulmer indicó a Deadline que "el mundo necesita menos ficción ahora mismo. Y muchos más hechos. Mostramos qué pasa cuando nuestro hospital tiene que montar tiendas de campaña en el estacionamiento porque todas las camas están ocupadas".

"Hoy, nos levantamos con las imágenes de los militares levantando tiendas de campaña que sirvan como morgues improvisadas en el exterior del Bellevue Hospital".

"Mientras Nueva York se prepara para un posible aumento de las víctimas del coronavirus. A veces, lo que el espejo refleja es demasiado horrible para mirarlo", lamentó Shulmer.

Por su lado, el productor ejecutivo de "New Amsterdam", Peter Horton, complementó la opinión de su compañero de trabajo postulando que "es un gran episodio. Odio que nunca podamos llegar a mostrarlo. Lo que ha pasado con el coronavirus es tan grande que simplemente no veo justificación para hacer una historia sobre otro brote".

"Nada va a tener comparación con lo que hemos pasado y lo que ya se nos ha mostrado. Así que no se va a emitir", sentenció finalmente.