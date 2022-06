Netflix, al igual de las otras plataformas de streaming, están constantemente agregando y actualizando su catálogo de películas y series para sorprender a sus usuarios.

Por lo mismo, y con el objetivo de mejorar la baja en sus números durante este año, es que a partir de este jueves 30 de junio, está disponible una de las películas más exitosas de 2019.

Se trata de una producción protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie (a quien próximamente veremos protagonizando Barbie), y dirigida por nada más y nada menos que Quentin Tarantino. ¿Te imaginas de cuál se trata?

¿Cómo se llama la exitosa película con Brad Pitt y Leo DiCaprio que llegó a Netflix?

Se trata de Once Upon a Time in Hollywood (Había una vez en Hollywood), película que fue un éxito de taquilla y que su título busca por un lado homenajear al western spaghetti pero también presentar "un cuento de hadas".

“A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto a su doble, ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos, debido a lo enraizados que están. Al mismo tiempo, nace una relación entre Rick y la actriz Sharon Tate, que fue víctima de la familia Manson en la matanza de 1969”, reza su sinopsis.

Además de Pitt, DiCaprio y Robbie, la cinta contó con la participación de Emile Hirsch, Margaret Qualley, Al Pacino, Kurt Russell, Bruce Dern, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Damian Lewis, Luke Perry, Lorenza Izzo, Michael Madsen, Zoe Bell, Clifton Collins Jr., Scoot McNairy, Damon Herriman, entre muchos otros artistas.

Revisa el tráiler oficial a continuación.